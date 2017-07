Ernstige bodemverontreiniging na incident met salpeterzuur

Foto: LokaalGelderland

LOCHEM - Er is ernstige bodemverontreiniging bij FrieslandCampina in Lochem. Dat komt doordat dinsdag salpeterzuur uit een tankwagen is gelekt.

'De bodemverontreiniging wordt onder toezicht van de omgevingsdienst opgeruimd', vertelt een woordvoerster van de provincie. Het is onduidelijk hoelang dat gaat duren. Enkele personeelsleden moesten na de lekkage worden onderzocht omdat ze nitreuze damp, een mengsel van gassen, hadden ingeademd. Vanwege de lekkage waren dinsdag de provinciale wegen N312 en N346 urenlang afgesloten. Zie ook: Salpeterzuur gelekt, wegen rond Lochem weer vrij