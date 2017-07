Naar Duitsland? Er staat weer een lange file door afsluiting A3

ZEVENAAR - Ook deze woensdag moeten vakantiegangers rekening houden met flinke vertraging net over de grens bij Zevenaar. De A3 tussen Emmerich en Rees is door werkzaamheden afgesloten.

De totale vertraging voor automobilisten vanuit Nederland is volgens de VerkeersInformatieDienst een uur en drie kwartier. Eerst een uur op de A3, daarna zo'n drie kwartier op de lokale wegen. Een schrale troost: een dag eerder liep de vertraging op tot circa drie uur.

Ook richting Nederland doet het verkeer er meer dan een uur langer over.

Omrijden

De omleiding is er nog tot donderdag 15.00 uur. Richting Oberhausen moet het verkeer de borden met U6 erop volgen, richting Nederland de borden met U15.

De VID zegt dat het verkeer vanuit Nederland de A3 tot donderdagmiddag beter kan mijden. Beter is het om te kiezen voor alternatieven zoals de route via de A57 (via Goch) of binnendoor via Nijmegen en Kleve.

Bewust doordeweeks

Volgens Straßen.NRW, de Duitse variant van Rijkswaterstaat, is er voor een doordeweekse afsluiting gekozen omdat in het weekeinde veel vakantieverkeer op de A3 wordt verwacht.

