Ten Brinke keert terug in Dakar Rally

Foto: Bernhard ten Brinke Racing

ZEDDAM - Autocoureur Bernhard ten Brinke uit Zeddam keert na een jaar afwezigheid terug in de Dakar Rally. Hij eindigde in 2015 als zevende en won in 2016 de proloog in Buenos Aires.

Met een nieuwe navigator en naar eigen zeggen absoluut topmateriaal wil hij zijn beste prestatie verbeteren. 'Ik wilde alleen terugkeren als het totale pakket 100 procent klopt. En dat is het geval', verzekert Ten Brinke. De Zeddammer krijgt de beschikking over hetzelfde materiaal als zijn teamgenoten en oud-winnaars Nasser Al-Atiyah en Giniel de Villiers. Ten Brinke gaat starten met Stéphane Prévot als nieuwe navigator. De Belg startte in 174 WK-rally's en heeft zich de laatste seizoenen toegelegd op woestijnrally's. De Dakar Rally start op 6 januari 2018.