Graafwerkzaamheden in uiterwaarden Beuningen

EWIJK - Na de bouwvakvakantie worden de graafwerkzaamheden in de uiterwaarden bij Beuningen hervat. Sommige plekken worden uitgegraven, terwijl die grond wordt gebruikt om andere locaties juist op te hogen.

Daardoor wordt een aantal stukken grond natter en andere delen van de uiterwaarden droger. Zo ontstaat er meer variatie in dit natuurgebied.

Vrijdagmiddag 1 september is er een feestelijke bijeenkomst in de uiterwaarden. Dan wordt stilgestaan bij alle maatregelen die dit jaar zijn genomen om het gebied te verbeteren. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Beuningse wethouder Piet de Klein en gedeputeerde Josan Meijers.