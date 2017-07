Nieuwe parkeergarage Tiel blijft voorlopig nog dicht

Foto: Gemeente Tiel

TIEL - De spiksplinternieuwe parkeergarage onder de Westluidense Poort in het centrum van Tiel kan voorlopig nog niet worden gebruikt. De certificering van de installatie van de afvoer van rookgassen die vrijkomen bij een eventuele brand is nog niet in orde. Pas als dat geregeld is, kan de garage open.

Volgens de gemeente zal het nog wat tijd kosten om de laatste puntjes op de i te zetten, zodat de gebruiksvergunning kan worden verleend. Tiel verwacht dat de parkeergarage rond Appelpop (8/9 september) open kan, al is tijdens de parkeergarage tijdens dat evenement sowieso gesloten vanwege veiligheidsredenen. De verhuizing van de culturele instellingen naar Zinder, zoals het nieuwe culturele centrum heet, begint de komende weken. Onder andere de bibliotheek, centrum voor de kunsten De Plantage en de kunstuitleen krijgen een plekje in het nieuwe gebouw. Vanaf maandag 28 augustus is Zinder open voor publiek. Op zaterdag 2 september wordt er een open dag gehouden.