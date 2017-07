Dit is de vrolijkste verkeersregelaar van Nederland

NIJMEGEN - Vervelende omleidingen en minder rijbanen. In Nijmegen is de Graafseweg, een belangrijke verkeersader, ruim een maand dicht wegens werkzaamheden. Maar met de ongetwijfeld vrolijkste verkeersregelaar van Nederland wordt het leed toch net iets minder...

'Goedemorgen! Daar kunt u veilig oversteken!' Cor Aalbers is de naam. Zijn humeur is onverwoestbaar. 'Als je iemand vrolijk benadert, dan benaderen 98 van de 100 je ook vrolijk terug', weet hij.

Normaal gesproken rijdt Cor op de veegwegen, maar als het moet regelt hij ook het verkeer. En hoe! 'Je weet niet of ze het allemaal verstaan, maar met een lach en een gebaar kom je overal.'

En een goed humeur is ook in het belang van Cor. 'Als je lacht, dan gebruik je 35 spieren. Als je chagrijnig kijkt 70. Dus als ik me niet hoef te vermoeien, ga ik dat niet doen.'

