Puttenaren helpen politie bij pakken 'collectant'

PUTTEN - De man die ervan wordt verdacht dat hij aan het collecteren was voor zichzelf, terwijl hij zei dat voor een stichting te doen, is opgepakt. Met hulp van vier inwoners van Putten kon de 34-jarige inwoner van Eefde worden gearresteerd.

De politie verstuurde woensdagmiddag een Burgernetmelding nadat een inwoner de collectant niet vertrouwde. Het wantrouwen ontstond toen de inwoner om een identiteitsbewijs vroeg en de man ervandoor ging. Een tweede inwoner reageerde op het Burgernetbericht toen de man de bus weggooide. Even later werd de inwoner van Eefde gezien door weer een inwoner van Putten en een vierde Puttenaar was de man al aan het achtervolgen.

Uiteindelijk kon de politie de man snel oppakken. Hij wordt verhoord en mogelijk is hij ook betrokken bij een eerdere nepcollecte.