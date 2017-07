Straatverlichting in Brummen doet het weer

Foto: Omroep Gelderland

BRUMMEN - De straatverlichting in verschillende straten in Brummen is woensdagochtend door netbeheerder Liander gemaakt. Dat laat de gemeente weten. Bewoners zaten al een maand in het donker.

Volgens de gemeente ging het om een ondergrondse stroomstoring. De storing begon eind juni, sindsdien zaten bewoners van de Mezenstraat, de Leeuwerikstraat en de Cortenoeverseweg en de Baron van Sytzemastraat 's avonds laat in het donker. Meerdere inwoners van Brummen trokken hierover bij de gemeente aan de bel. Zie ook: In Brummen zitten ze al weken in het donker: waarom moet het zo lang duren?

