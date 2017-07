Emotionele open brief over voltooid leven aan SGP duizenden keren gedeeld

EWIJK - Een persoonlijke brief op Facebook werd binnen enkele dagen meer dan 10.000 keer gedeeld. Hij is geschreven door Ewijker Patrick Huisman en gericht aan SGP-leider Kees van der Staaij: 'Hoe durft u zich met het leven van anderen te bemoeien.'

Niet alleen de opa van Patrick, ook zijn ouders kozen er zelf voor om te sterven. Ze waren alle drie erg ziek. Het was een eigen beslissing, waar Patrick veel respect voor heeft.

Bezwaren tegen euthanasie

Hij hekelt het ingezonden stuk van Van der Staaij aan The Wall Street Journal, waarmee de politicus bijval zoekt voor het standpunt van zijn partij tegen de Nederlandse euthanasiewet. Steun zoeken deed de SGP-leider al eerder, met onder meer plannen voor een film.

De SGP vindt dat het Nederlandse euthanasiebeleid zich op een hellend vlak begeeft, dat het te makkelijk gaat om een einde aan je leven te maken. Daarbij heeft de partij vanwege haar bijbelse uitgangspunt principiële bezwaren tegen euthanasie.

Onder de indruk

Patrick was nog jong toen zijn opa er vrijwillig een einde aan maakte. Hij was 'volledig verkankerd', had zijn vader hem met tranen in de ogen gezegd. Een bevriende arts hielp opa toen met sterven. Ook Patricks moeder kreeg kanker. Zij nam minder medicijnen en versnelde zo haar sterfbed.

Ten slotte werd vader Huisman ongeneeslijk ziek. Hij regelde vervolgens direct zijn euthanasiepapieren. 'Toen het zover was, kwam ik onder de indruk van hoe zorgvuldig en professioneel alles geregeld was. (...) Over alles was nagedacht en ik heb diep respect voor de arts die dit moest uitvoeren.'

'U besmeurt hun naam'

Dat Van der Staaij zich zo tegen euthanasie keert, gaat er bij Patrick niet in. 'Nu moet ik lezen hoe u in het buitenland onze goede vooruitstrevende naam op het gebied van euthanasie verkwanselt. U mag uit naam van uw geloof de nagedachtenis aan mijn opa, vader en moeder besmeuren?'

Hoe durft u, vraagt de Ewijker zich af. Hij plaatste zijn relaas op social media, en dat had effect. Vele duizenden mensen vallen hem bij en delen zijn bericht. 'Respect', 'Helemaal mee eens' en reacties van mensen met gelijkende ervaringen luisteren zijn verhaal op.

