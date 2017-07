Meer middelen voor kinderen in armoede

ULFT - Montferland gaat armoede onder kinderen met extra middelen bestrijden. Met de uitbreiding van het 'Armoedebeleid kinderen' moet de achterstand van deze groep op het gebied van educatie en participatie verkleind worden.

'We hebben als gemeente altijd heel veel geld uitgegeven aan specifieke regelingen voor kinderen in armoede', zegt wethouder Ingrid Wolsing. 'We zijn blij dat we nu de zogenaamde Klijnsma-gelden in kunnen zetten om dat alleen maar beter te maken.'

Op twee extra vlakken moet extra worden ingezet volgens de wethouder, waaronder educatie. 'Kinderen moeten normaal op een goede manier mee kunnen doen op school, zonder dat daar financiële regelingen zijn.' Daarnaast wil Montferland het aantal kinderen dat bereikt wordt met de regeling vergroten. 'Wij hebben nu een bereik van 70 procent, maar we willen die andere 30 ook bereiken.'

Identiteitskaart en notebook

Met het Klijnsma-geld worden diensten en producten betaald die kinderen nodig hebben. 'Een identiteitskaart, excursie en een notebook, dus dat soort zaken worden nu toegevoegd', zegt Han Muurmans van gemeente Montferland. De regeling geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum en voor gezinnen die te maken hebben met schuldhulpverlening.

Volgens wethouder Wolsing is het aantal gezinnen dat in een dergelijke situatie zit nog altijd te groot. 'Dit is alleen maar symptoombestrijding', aldus Wolsing. 'Ik ben blij dat we het kunnen doen en we zetten daar vol op in, maar het is triest dat het in ons land nog steeds nodig is.'