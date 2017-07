Kan ik nog wel veilig eieren eten? En wat is fipronil?

Foto: Pixabay

ARNHEM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. Tientallen pluimveebedrijven zijn op slot zolang het onderzoek gaan is. Fipronil is een middel tegen bloedluis, maar kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wat betekent dat voor ons? Bij het Voedingscentrum en de Wageningen Universiteit weten ze daar alles van.

Kan ik eieren blijven eten? Ja hoor. Fipronil levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er mogelijk wel schadelijke effecten optreden. Maar dan moet je toch geen eieren eten? Het advies van het Voedingscentrum is 2 tot 3 eieren eten per week. Wie dat advies opvolgt loopt geen enkel risico. Wat zegt het Voedingscentrum over eieren eten door kinderen? Kinderen tot 4 jaar wordt aangeraden niet meer dan 2 eieren per week te eten. 2 tot 3 eieren geldt voor iedereen die ouders is dan 4 jaar. Wat is fipronil? Fipronil zit in diergeneeskundige producten met merknamen als Flea Free huidspray en Frontline (Merial). Fipronil werkt tegen vlooien, mijten en teken bij honden en katten. Fipronil wordt ook gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen mieren. Wat is bloedluis? Pluimveehouders hebben veel last van vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd. Deze mijt heeft een voorkeur voor vogelbloed en is een parasiet van minder dan een millimeter groot die bloed nodig heeft om zijn levenscyclus te voltooien. De mijt heeft daarbij een voorkeur voor vogelbloed. Wat doet bloedluis met kippen? De vogelmijt leeft in de directe omgeving van vogels, en ook kippen. Doordat de mijt 's nachts bloed opzuigt bij kippen, ontstaat veel stress bij het dier. De stress en de verstoorde nachtrust kan aanleiding zijn voor het pikken naar elkaar van de hennen, zegt Monique Mul, onderzoeker diergezondheid van Wageningen Livestock Research. 'Wanneer er veel vogelmijten zijn, daalt de eiproductie en verslechtert de eikwaliteit.' Ander gevolg kan volgens haar bloedarmoede onder kippen zijn. Ze kunnen zelfs, in het ergste geval, aan bloedluis doodgaan. Hoe schadelijk is vogelmijt voor de sector? Vogelmijt komt bijna overal in de wereld voor en veroorzaakt alleen al in Europa jaarlijks voor minimaal 130 miljoen euro schade op legpluimveehouderijen. Bovendien kunnen vogelmijten ziekten verspreiden zoals salmonella en vogelgriep. Wat is er tegen bloedluis te doen? Pluimveehouders kunnen volgens de onderzoekster weinig tegen de parasiet doen. Middelen tegen de vogelmijt komen niet overal in de stal waar de parasieten zich schuilhouden. Bovendien hebben bestaande middelen hebben vaak een korte werkingstijd. Daardoor komt een klein deel van de mijten met de middelen in contact. Daarnaast worden mijten vaak snel resistent. Om die reden passen pluimveehouders soms huis-, tuin- en keukenmiddelen toe waarvan de effecten niet wetenschappelijk zijn aangetoond. En nu? 'Voor het bestrijden van de vogelmijt zijn weinig middelen voorhanden die een langdurig effect hebben', zegt Mul. 'Van een aantal middelen die toegepast worden, ontbreekt de kennis over de effectiviteit. We denken dat een combinatie van maatregelen, methoden en middelen de vogelmijtplaag kan beheersen. Het belangrijkste blijven preventieve maatregelen om de populatie zo klein mogelijk te houden.' Zie ook: Bloedluisschandaal: tientallen pluimveebedrijven op slot

