Agent schiet op inbrekers

TWELLO - Een agent heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee waarschuwingsschoten gelost op twee mannen die zouden hebben geprobeerd in te breken in een woning aan de Damastbloem in Twello. Mede daardoor konden vier mannen worden aangehouden.

Het ging om verdachten van 24 tot 30 jaar uit Deventer en de Drentse plaatsen Hoogeveen en Noordscheschut. De vier vluchtten na de poging tot inbraak in een auto. Agenten wisten de bewuste auto vrij snel te traceren. Inmiddels was duidelijk dat de eigenaar van de auto bekend staat als inbreker, vluchtgevaarlijk en standaard verzet pleegt bij zijn aanhouding. Op de vlucht Met die wetenschap lieten de agenten op de auto stoppen op de Menstraat in Deventer. Twee inzittenden zetten het op een lopen. Een van hen gooide een fiets naar de dienstauto. Toen een agent de waarschuwingsschoten loste, gaven de twee zich over. De andere twee liepen even later in de armen van andere agenten. De auto is in beslag genomen. In de auto lag een vuurwapen en inbrekerswerktuig.