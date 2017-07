Bloedluisschandaal: tientallen pluimveebedrijven op slot

ARNHEM - Alle Nederlandse pluimveehouders die dit jaar met het verboden bloedluisbestrijdingsmiddel fipronil hebben gewerkt, mogen niet langer eieren, kippen en mest afvoeren. Dat laat de NVWA weten. Het gaat om tientallen legkipbedrijven.

Sinds zaterdag blokkeerde de NVWA al 7 andere leghenbedrijven, nadat daar fipronil in de eieren was aangetroffen. Bij die bedrijven zou pluimveeservicebedrijf Chickfriend uit Barneveld in juli een behandeling tegen bloedluis hebben uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat daarbij fipronil is gebruikt, terwijl dit middel niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

Monsters door inspecteurs

Uit voorzorg blokkeert de NVWA daarom nu ook de bedrijven waar ditzelfde pluimveeservicebedrijf eerder dit jaar een behandeling heeft uitgevoerd. Inspecteurs nemen bij de bedrijven monsters van eieren, leghennen en mest.

Als in deze monsters geen fipronil wordt aangetroffen, geeft de NVWA de bedrijven weer vrij. Treft de NVWA wel fipronil aan, dan blijven de bedrijven geblokkeerd. Zij mogen dan geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren en zij moeten uitgeleverde eieren uit de handel halen.

'Misschien is Chickfriend wel onschuldig'

Chickfriend zou het verboden middel in België aangeschaft hebben, luidt de verdenking. Hugo Bens, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij bij de ZLTO en voorzitter van de kring leg van de vakgroep LTO/NOP is er allerminst van overtuigd dat Chickfriend blaam treft. Bens zegt: 'Misschien zijn ze wel onschuldig. In België is iemand aangehouden waarbij het gaat om een bestrijdingsmiddel waarin fipronil was gemengd. In dat bestrijdingsmiddel zonder die vermenging zitten normaal gesproken etherische oliën en iets wat ook in hoestdrank zit. Dan vraag je je niet af of dat wel veilig voor je kippen is.'

Promotiefilmpje van Chickfriend:

Chickfriend wilde geen reactie geven.

In het onderzoek heeft de NVWA tot nu toe in eieren geen concentraties aangetroffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er mogelijk wel schadelijke effecten optreden. De NVWA adviseert het advies van het Voedingscentrum over het eten van eieren op te volgen.

Zie ook: Kan ik nog wel veilig eieren eten? En wat is fipronil?

Andere naam op de bon

Een pluimveehouder uit Barneveld die anoniem wil blijven, zegt met Chickfriend te hebben gewerkt. 'Ze hebben ruim een jaar geleden een bestrijdingsmiddel bij mij gebruikt en ik heb sindsdien geen bloedluis gehad', zegt hij. Hij weet niet of het om fipronil ging. 'Op de bon staat een andere naam.' De Barnevelder zegt dat hij en andere pluimveehouders 'amper weten' welke middelen bestrijders gebruiken.

Keukenmiddeltjes

Fipronil wordt gebruikt tegen vlooien en teken bij honden en katten, maar als bestrijdingsmiddel in de pluimveehouderij is het verboden. De Barneveldse kippenboer: 'We staan met de rug tegen de muur, omdat de overheid ons op de huid zit. Het effect van wel toegestane middelen is soms niet duidelijk. In de sector gebruiken we ook keukenmiddeltjes. Daarmee praat ik het gebruik van verboden middelen trouwens niet goed, want dat mag gewoon niet.'

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beschrijft fipronil als een licht irriterende stof. Blootstelling kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier.

Zie ook: Onderzoek naar verontreinigde eieren