A50 weer open na twee ongelukken met auto's en motor

HERVELD - Op de A50 bij knooppunt Valburg zijn woensdagochtend twee ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeluk sloeg een personenauto over de kop. In de staart van die file die daarachter ontstond gebeurde een ongeluk tussen een motorrijder en een personenauto.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter ingezet, die later weer is vertrokken. De motorrijder is gewond, over meer gewonden is nog niets bekend.

De snelweg richting Arnhem was lange tijd afgesloten. Richting Eindhoven waren ook rijstroken afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook deze hulpdiensten zijn weer vertrokken.

De vertraging richting Arnhem was meer dan een half uur. Ook op de A73 richting was de vertraging flink, automobilisten stonden hier meer dan een uur in de file.

Gertske de Bruijn van Rijkswaterstaat legde op Radio Gelderland uit waarom het zo lang duurde tot de A50 weer vrij was:

Luister hier het hele gesprek met Gertske de Bruijn terug:





'Grote puinhoop'

Volgens ooggetuigen was het een grote puinhoop op de weg. 'Mensen keerden en reden via de vluchtstrook weg, omdat ze bijvoorbeeld een vlucht moesten halen', vertelt Robert Cooijmans, die zelf ruim anderhalf uur in de file stond op de A73.

Cooijmans filmde hoe een auto op de A50 achteruit over de vluchtstrook reed: