Drie jongens takelen man toe

ZUTPHEN - Op de Oudewand in Zutphen is dinsdagavond rond 22.15 uur op straat een man zwaar mishandeld door twee 19-jarige jongens uit Ruurlo en een 17-jarige jongen uit Zutphen.

Het slachtoffer werd dermate toegetakeld, dat hij door een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De politie hield later twee van de drie verdachten aan in het Vogelpark. Later werd een 19-jarige jongeman uit Ruurlo op station Zutphen in de kraag gevat.

De drie verdachten zitten vast in het cellencomplex in Doetinchem en worden deze woensdag verhoord.