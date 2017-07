SV Epe begrijpt dat duel De Graafschap is verboden

EPE - Henk Palm, voorzitter van SV Epe heeft begrip voor het besluit van burgemeester Van der Hoeve van Epe om het oefenduel tussen De Graafschap en Heracles te verbieden. 'Hij had zoveel informatie, dat hij de wedstrijd wel af moest gelasten', zegt de voorzitter. De wedstrijd tussen beide ploegen zou vrijdag gespeeld worden op het terrein van SV Epe.

De reden voor de afgelasting is dat er aanwijzingen zouden zijn dat de harde kern van Heracles uit Almelo de vriendschappelijke wedstrijd zouden gebruiken om stennis te schoppen. Palm noemt het 'heel vervelend voor onze vrijwilligers, bijvoorbeeld voor hen die het veld geprepareerd hebben'.

Enkele weken terug kreeg Palm, zo zei hij woensdag op Radio Gelderland, al de indruk dat de gemeente twijfelde. 'Ik niet. Afgelopen winter was er bij ons ook een wedstrijd met Heracles en toen was er niets aan de hand. Nu waren er wel aanwijzingen. Ik kan me voorstellen dat de burgemeester geen risico neemt.'

Valse bommelding

Palm haalt de gebeurtenissen op 14 juli aan toen er een valse bommelding was bij de Rabobank in het dorp. Die melding was tijdens de tweede van totaal zeven zomerbraderieën in het dorp. 'Dit kost ons geld, het zij zo. Ik hoop dat ze een keer terugkomen en geld meebrengen.'

'Ik heb er geen belang bij om de twijfel van de gemeente en de burgemeester in twijfel te trekken', zegt Palm. 'Ik ben er beslist niet blij mee, maar de openbare orde en veiligheid gaan voor alles', besluit hij.

