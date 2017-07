Kenny B voor een maand museumbaas op Arnhem Centraal

ARNHEM - Zanger Kenny B is komende maand baas van zijn eigen pop-upmuseum op station Arnhem Centraal. In de wachtruimte op perron 10/11 toont hij van 27 juli tot en met 20 augustus zijn favoriete werken uit drie Nederlandse musea.

In het museum van Kenny B zijn onder andere muziekinstrumenten en kunstobjecten uit Suriname te zien. De zanger mocht rondsnuffelen in het depot van het Tropenmuseum, het Afrikamuseum en het Museum Volkenkunde, waar in totaal 375.000 objecten liggen opgeslagen.

Bekijk hier Kenny B zijn bezoek aan het depot:

Meer bekende museumbazen

De musea hebben in totaal vijf bekende Nederlanders gevraagd museumbaas te spelen. Zo opende Floortje Dessing in juni haar museum op station Leiden. Het project reist na Arnhem nog verder met Soufinane Touzani in Utrecht, Filemon Wesselink in Zwolle en eindigt met de collectie van Yvette van Boven in Amsterdam.

Toegang tot het pop-upmuseum is gratis.