Schade na brand speeltuin groter: toestellen afgekeurd

ARNHEM - De schade door de brand in het opslaggebouw van bouwspeelplaats De Leuke Linde in Arnhem is toch groter dan gedacht. Veel speeltoestellen zijn bij nadere inspectie afgekeurd. Dat zegt bestuurslid Henny Keuben.

Het is daarom onzeker of 'Speeldorp Klarendal' volgende maand door kan gaan. Bij de brand ging een deel van de toestellen verloren. Nu blijkt dat veel andere spullen roetschade hebben en daarom afgekeurd zijn. Omdat kinderen met de toestellen werken en spelen, wil het bestuur van De Leuke Linde geen enkel risico lopen. Eind van de week verwacht het bestuur het totale schadebedrag door de brand te kunnen bepalen. 'Speeldorp Klarendal' is in de laatste twee weken van de zomervakantie. Elk jaar komen er ruim 4000 kinderen op af. Op Facebook is een inzamelingsactie begonnen voor de speeltuin. Er is onder meer behoefte aan: gekleurd papier (A4, A3, A5 etc.), sjoelbakken en sjoelstenen, poppenkastpoppen, knopen en naaispullen, keukenrollen en wc-rollen, gezelschapsspellen, kleurpotloden en opbergboxen. Zie ook: Kinderfeest gaat toch door ondanks brand

Kinderfeest in gevaar door brand