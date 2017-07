Modeketen Witteveen is failliet

ARNHEM - Het Nederlandse damesmodemerk Witteveen is failliet verklaard. Curator Rinke Dulack van Van Benthem en Keulen Advocaten in Utrecht bevestigt een bericht in De Telegraaf hierover. Een te hoog opgelopen belastingschuld heeft tot het faillissement geleid.

Volgens RTL Z, die het vonnis in handen heeft, gaat het om een schuld van 1,5 miljoen euro. Het is niet duidelijk of de 98 winkels van de keten woensdag opengaan. Ook is nog niet duidelijk of er geprobeerd wordt een doorstart te maken. De website van Witteveen is uit de lucht.

Vestigingen in heel Gelderland

Er werken ongeveer 400 mensen bij de winkelketen. Witteveen heeft vestigingen in heel Gelderland: in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Nijmegen, Tiel, Wageningen, Wijchen en Zutphen.

De Belastingdienst vroeg faillissement aan, omdat Witteveen zich niet zou houden aan een betalingsregeling. In juni kreeg ABN Amro nog toestemming om de schuld van Witteveen om te zetten in een gedeeld eigenaarschap. Voordat die stap kon worden afgerond, is de keten onverwacht failliet verklaard.

Witteveen Mens Shop in Arnhem is niet failliet, die behoort niet tot de keten.