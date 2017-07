In Brummen zitten ze al weken in het donker: waarom moet het zo lang duren?

BRUMMEN - Boos zijn ze niet in Brummen, maar waarom moet het zo lang duren? Diverse straten zitten al zo'n drie weken in het donker: de straatverlichting doet het niet.

'Ik ben er niet boos over, dat niet', zegt buurtbewoner Hendrik Jan Bloemen. 'Maar ik verwacht dat tegenwoordig, in deze moderne wereld, een defecte lamp wat sneller gerepareerd kan worden. Dat hoeft niet zo lang te duren, vind ik.'

En waarom duurt het zo lang? 'Tja, geen idee. Ambtelijke molens?'

Onze verslaggever nam een kijkje:

Het overzicht is weg

Het is vooral lastig, vindt Bloemen. 'Het overzicht waar je op gebrand bent, dat is weg. De veiligheid is een beetje minder.'

Maar de redding is nabij. Woensdag komt er een monteur van Liander, zegt de gemeente. Bloemen reageert zuinigjes: 'Ik moet het eerst nog zien. We zullen het afwachten.'

Zie ook:

Wie doet het licht weer aan in Brummen?