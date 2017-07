Steeds meer zomerscholen voor vluchtelingen

ULFT - Er komen steeds meer zomerscholen voor vluchtelingenkinderen in Gelderland. De kinderen volgen in de zomerperiode zes weken lang taallessen.

Vorig jaar begon de gemeente Oude IJsselstreek als een van de eerste met de taallessen in de zomervakantie. Naast taalles worden er ook creatieve en sportieve activiteiten aangeboden. Dit om te voorkomen dat de zomer voor vluchtelingen kinderen een lange saaie periode is waarin weinig Nederlands wordt gesproken.

Dit jaar bieden de gemeenten Montferland, Oost Gelre en Nunspeet ook lessen aan. De gemeente Aalten had interesse in het opzetten van een zomerschool, maar kon het organisatorisch niet op tijd rond krijgen.

VluchtelingenWerk enthousiast

Bij VluchtelingenWerk zijn ze enthousiast over de zomerscholen. Het is een mooie onderbreking in de lange zomer, kinderen kunnen iets leuks doen en tegelijkertijd is het goed voor hun Nederlands. Basisscholen in Oude IJsselstreek gaven vorig jaar aan dat de deelnemende kinderen minder ver teruggevallen waren dan normaal.

Ook is er volgens VluchtelingenWerk door de zomerschool meer ontmoeting en uitwisseling tussen de gezinnen, wat hun netwerk weer vergroot. Kinderen die vorig jaar meededen in Oude IJsselstreek waren erg enthousiast en dat is terug te zien in het aantal aanmeldingen: er doen nu bijna twee keer zoveel kinderen mee.

Oude IJsselstreek breidt dit jaar het programma uit voor de ouders van de jonge vluchtelingen. Een van de drie dagdelen volgen zij dezelfde thema's als hun kinderen, bijvoorbeeld over gezondheid of onderwijs.