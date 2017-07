Belangrijke weg Nijmegen ruim een maand dicht voor wegwerkzaamheden

NIJMEGEN - De Graafseweg in Nijmegen is tot 3 september gesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tot 3 september vinden er wegwerkzaamheden plaats, er wordt onder andere één rijstrook opgeofferd zodat er betere fietspaden aan weerszijden van de weg komen.

Er moet geasfalteerd worden, fietspaden worden breder gemaakt en er worden enkele kruispunten aangepast (Arend Noorduijnstraat/Burghardt vd Berghstraat en Willemsweg). Om een veilige en comfortabele fietsroute over de Graafseweg te maken, wordt het aantal rijstroken op het viaduct staduitwaarts teruggebracht van twee naar een.

Op het stuk tussen Keizer Karelplein en Arend Noorduijnstraat blijven twee rijstroken zodat het verkeer voldoende ruimte heeft om in te voegen.

Afbeelding: gemeente Nijmegen.

Omleidingsroutes

Doorgaand verkeer dat doorgaans door het centrum van Nijmegen rijdt, moet omrijden over de nieuwe brug (De Oversteek, over de Energieweg/S100).

Foto: Heijmans

Ook omleidingen voor omwonenden

Voor bewoners van de omgeving van de Graafseweg zijn ook omleidingen ingesteld.

Foto: gemeente Nijmegen

Angst voor files door versmalling

De gemeenteraad was bang dat er in de nieuwe situatie, dus met een rijstrook minder, files zouden ontstaan richting de binnenstad. Dat is volgens de gemeente niet terecht. Uit een simulatie blijkt dat er geen files komen te staan, zelfs als het verkeer met 5 procent toeneemt.

Door de versmalling voor autoverkeer krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Dat kan onder meer door het plaatsen van 'slimme' verkeerslichten, die je op afstand kunt bedienen en aanpassen. Zelfs bij ultieme drukte zullen filedetectielussen in het wegdek van de Graafseweg een chaos op bijvoorbeeld het Keizer Karelplein voorkomen. De slimme verkeerslichten kunnen dan langer op groen worden gezet om het verkeer de stad uit te loodsen.

Het werk moet zijn afgerond voor het groot onderhoud aan de Waalbrug van start gaat, in het voorjaar van 2018.