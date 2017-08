Een adres in Arnhem kost 23 verspreiders van de illegale krant Trouw het leven

ARNHEM - Op 5 augustus 1944 worden 23 verspreiders van de verzetskrant Trouw door de Duitsers ter dood veroordeeld. Het publiceren van een adres in Arnhem wordt de 23 mannen fataal. Op 9 en 10 augustus 1944 worden ze in Kamp Vught gefusilleerd.

En dat adres dat bij de bezetter zo gevoelig lag, was de Ernst Casimirlaan 23 in Arnhem. Tegenwoordig de Velperweg. Een riante villa waarin de hoogste SS-baas in Nederland, Hanns Rauter met zijn gezin zijn intrek had genomen, kort na de landingen in Normandië.

De boot was aan toen Trouw in een rubriekje onder de titel 'U moet weten..' schreef : 'U moet weten dat het gezin van Rauter in een zwaar bewaakt huis, Ernst Casimirlaan 23 te Arnhem, woonachtig is.'

Plaagstoot pakt verkeerd uit

De mededeling was was er een met een knipoog, bedoeld om de lezer een hart onder de riem te steken. 'De Duitsers geloven er na D-Day niet meer in en vertrekken met hun gezinnen alvast richting Duitsland.'

Speciale herdenkingspagina van Trouw-katern De Verdieping van 9 augustus 2014 - Foto Trouw.nl

Rauter kon er niet om lachen en zag de mededeling als een onverholen oproep om hem en zijn gezin te liquideren. Hij stapte naar rijkscommissaris Syss-Inquart en SS-baas Himmler zelf om harde maatregelen te eisen tegen de medewerkers van Trouw. Rauter kreeg zijn zin en 23 medewerkers die al vast zaten in kamp Vught werden op 5 augustus 1944 ter dood veroordeeld wegens de verspreiding van een 'ophitsend geschrift' en enkele dagen later gefusilleerd. Onder hen waren Apeldoorner Piet Fleurke, de Harderwijkse broers Herman en Theo Mooij, Eef Overeem uit Aalten en Henk Uittien uit Brummen.

Meer slachtoffers

Trouw krijgt nog meer klappen te verduren als eind 1944 kamp Vught wordt ontruimd en de gevangenen op transport gaan naar Duitse kampen. Onder die gevangenen zijn op dat moment 12 drukkers van de illegale krant die op 5 augustus nog de dans ontsprongen. De gevangenen wacht een helse tocht langs meerdere Duitse kampen, en slechts twee van hen overleven de oorlog.

Woeste Hoeve

Rauter raakt in de nacht van 6 op 7 maart 1945 zwaargewond als zijn auto bij Woeste Hoeve wordt beschoten door het verzet. Als represaille schieten de Duitsers op de plek van de aanslag 117 gevangen verzetsmensen en andere 'Todeskandidaten' dood. Door het land volgen nog tientallen executies. Rauter wordt na de oorlog ter dood veroordeeld en nabij Scheveningen gefusilleerd.