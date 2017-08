Teuge: Daar zijn de prinsesjes van Oranje weer

TEUGE - Op 4 augustus 1945 wordt de uit Canada teruggekeerde koninklijke familie feestelijk ingehaald op Paleis Soestdijk. Prinses Juliana en haar dochters waren twee dagen eerder per vliegtuig aangekomen op vliegveld Teuge bij Apeldoorn.

Aan de aankomst op Teuge was weinig ruchtbaarheid gegeven. Juliana arriveert met prinses Margriet. Beatrix en Irene landen een kwartier later. Juliana en haar drie dochters worden opgewacht door Prins Bernhard die in Apeldoorn zijn hoofdkwartier had. De aankomst werd op film vastgelegd door de toenmalige Regerings Voorlichtings Dienst. De commentator bij de beelden heeft trouwens zijn dag niet, als hij spreekt over over donderdag 25 juli. De verspreking wordt niet gecorrigeerd.

Namens Radio Herrijzend Nederland doet Frits Thors verslag van de aankomst. Hij registreert onder meer de eerste voetstappen van prinses Margriet op Nederlandse bodem en probeert de prinsesjes enkele uitspraken te ontlokken. In een latere documentaire over dat moment herinnert Thors zich dat Margriet zich liet verleiden tot een enkel zinnetje. 'Dag kindertjes van Nederland.'

Frits Thors en de kleine Beatrix - screenshot

Beatrix was minder toeschietelijk, herinnert Thors zich: 'Beatrix had toen al haar eigen uitgesproken mening. Ik houd niet van die dingen', zei ze, 'met een typisch Canadees accent.'

Twee dagen later, zaterdag 4 augustus, is het groot feest op Paleis Soestdijk.