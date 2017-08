De genadeklap in het Verre Oosten, nu is de oorlog toch echt bijna voorbij

NAGASAKI-SHI - Een zonnige foto, genomen op een Amerikaanse luchtmachtbasis op het eiland Tinian in de Grote Oceaan. Jonge kerels voor een glimmende Amerikaanse B-29 Superfortress. Hun toestel zal geschiedenis schrijven als het op 6 augustus 1945 de eerste atoombom dropt op de Japanse stad Hiroshima. En lang niet allemaal hebben ze een besef van wat ze gaan aanrichten.

De foto, met in het midden de dan 29-jarige piloot Paul Tibbets, toont enkele bemanningsleden en grondpersoneel. Voor deze speciale vlucht was er naast de normale 11 bemanningsleden nog een 12e man aan boord; een wetenschapper van het Manhattan-project, het Amerikaanse atoomprogramma. Tibbets zelf was in 1944 al betrokken bij het project om atoombommen at te werpen.

De aanvalsformatie bestond uit vier toestellen. Een half uur voorop ging een andere B-29 die de weersomstandigheden in de gaten hield. Verder vlogen mee een toestel met opnameapparatuur en een toestel met fotografen.

Weg in een flits

Op 6 augustus dropt de Enola Gay, vernoemd naar piloot Tibbets' moeder, de eerste atoombom op Hiroshima. In een alles verzengende flits sterven tienduizenden mensen, raken er even zoveel gewond en wordt een enorm gebied herschapen in een woestenij. Drie dagen later treft de stad Nagasaki hetzelfde lot, nadat de Japanse regering met een voorstel voor overgave onder voorwaarden was gekomen. Nagasaki was een tweede keus van de Amerikanen, die eigenlijk de stad Kokura hadden willen treffen. Daar was het te bewolkt.

De Enola Gay. Tibbets had voor de gelegenheid zo veel mogelijk bewapening en bepantsering laten verwijderen om het toestel zo hoog mogelijk te kunnen laten vliegen, onbereikbaar voor de luchtafweer - publiek domein

Snel einde aan de oorlog

Het gebruik van het atoomwapen wordt door de Amerikanen gezien als de enige manier om Japan op de knieën te krijgen. Het offensief in de Pacific en dan met name de ervaringen op Okinawa en Iwo Jima hebben laten zien dat een snelle overwinning er niet in zit. Voortzetting van de strijd op de dan gevoerde manier zal de Amerikanen op enorme en onaanvaardbare verliezen komen te staan, zo is de overtuiging.

6 en 9 augustus; Hiroshima en Nagasaki worden van de kaart geveegd - publiek domein

De atoombommen kosten honderdduizenden Japanners het leven, direct als gevolg van de explosie en later door stralingsziekte en kanker.

Als de Russen dan ook nog eens het door Japan bezette Mantsjoerije binnenvallen, is voor de Japanners duidelijk dat een onvoorwaardelijke overgave de enige uitweg is.

Capitulatie op de Missouri - publiek domein

De ongekende explosies van 6 en 9 augustus 1945 leiden het einde in van de oorlog in de Pacific en de Tweede Wereldoorlog als geheel. Op 15 augustus capituleert Japan. De overgave wordt op 2 september officieel getekend door generaal MacArthur op de USS Missouri.