De Tesla avant la lettre: de primeur van de elektrische taxi

Een elektrische taxi - screenshot

DEN HAAG - In 1941 verschenen ze in het straatbeeld in de residentie: elektrisch aangedreven driewielers voor personenvervoer.

Een groene gedachte zat er niet achter, en laadpalen waren er ook niet. Toch werd in Den Haag elektrisch rijden gewoon, net zoals dat ook op andere alternatieve brandstoffen gebeurde, noodgedwongen omdat de Duitse bezetter de Nederlandse benzinevoorraden had gevorderd. En het waren nog leuke verschijningen ook: Zie ook: Lekker autootje rijden? Vergeet het maar...