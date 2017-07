Nijmegen heeft eerste NSB-kindertehuis: De Westerhelling

NIJMEGEN - Tegenwoordig bevolken vooral studenten het statige Wersterhelling-complex aan de Sophiaweg in Nijmegen, maar op 30 juli 1941 werd daar het eerste van de twee NSB-kindertehuizen geopend van de beweging van Mussert.

Die tehuizen waren in de terminologie van de NSB bedoeld voor 'de verzorging van het gezonde en volwaardige Nederlandse kind, met het doel te bevorderen dat een gezond en krachtig geslacht van Nederlandse mannen en vrouwen zal opgroeien'.

De opening was een verlaat cadeau ter gelegenheid van Musserts verjaardag op 11 mei. Mussert wilde het verjaardagsgeschenk van ‘de Beweging’ gebruiken voor de oprichting van de Stichting Gezins- en Jeugdzorg voor de kinderen van 'nationaalsocialistische strijders'. De Stichting viel onder de afdeling Sociale Zaken van de Nationaal-Socialistische Beweging. De opening werd feestelijk in beeld gebracht:

Spelen en wandelen

Het tehuis was bedoeld voor kinderen van 7 tot 14 jaar en had plek voor 50 kinderen die er vijf weken verbleven. Het programma bestond uit het doen van spelletjes en het maken van wandelingen in de natuur.

Andere gasten die er verbleven waren meisjes van de Bund Deutscher Mädel, onderdeel van de Hitlerjugend en bedoeld voor meisjes van 14 tot 18 jaar oud die in de geest van de nationaalsocialistische leer werden voorbereid op het huishouden en het moederschap.

Na Dolle Dinsdag

Op Dolle Dinsdag 5 september 1944 werd de Westerhelling gebruikt om NSB-vrouwen en kinderen onder te brengen, die in de euforie van dat moment een veilig heenkomen zochten omdat de geallieerden ieder moment voor de deur konden staan.

Van Fraters naar studenten

Na de bevrijding van Nijmegen fungeerde De Westerhelling korte tijd als distributiepunt van voedsel. Na de oorlog werden de villa en het landgoed gekocht door de Fraters Maristen die er een jongenspensionaat lieten bouwen. Dat werd in 1977 opgeheven en verbouwd door de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen tot een complex met 190 wooneenheden.

De villa, oorspronkelijk gebouwd voor een kaashandelaar, is een ontwerp van de Nijmeegse architect Oscar Leeuw en geldt sinds 2001 als Rijksmonument. De villa is in gebruik door de Fraters Maristen die er een 'leerhuis' hebben gevestigd.

Het tweede NSB kindertehuis,de Oosterhelling, stond in Ellecom.