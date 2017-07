Radio Oranje luisteren tussen een gordijnroede en de kachel: de Moffenzeef

De Moffenzeef - wikipedia commons

HILVERSUM - Vanaf de zomer van 1940 was in bezet Nederland het programma van Radio Oranje te ontvangen, dat iedere dag om 21:00 uur door de BBC werd uitgezonden. Een Hollands kwartiertje, dat lang niet altijd storingsvrij in de Nederlandse huiskamers kwam, zeker niet toen de Duitsers de uitzendingen gingen saboteren met stoorsignalen. Maar voor ieder probleem is een oplossing.

En die oplossing werd de 'Moffenzeef' genoemd: een apparaatje, bedacht door twee handige knutselaars, waarmee de de stoorsignalen zo goed als maar mogelijk was uit het ontvangen signaal konden worden gefilterd. Veel huishoudens hadden zo'n Moffenzeef en bij Beeld en Geluid in Hilversum hebben ze 'm ook. De werking is kinderlijk eenvoudig, maar je moet er maar op komen: