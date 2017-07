De eerste Britse straaljager in actie, achter de V1's aan

MAIDSTONE - De Duitsers vlogen al en tijdje met straaljagers, toen op 27 juli 1944 in Engeland de eerste operationele vlucht met een straaljager begon. De Britse evenknie van de Messerschmitt 262, de bekendste Duitse straaljager, was de Gloster Meteor. Zijn opdracht: V1's onderscheppen.

Terwijl in Duitsland de bemanningen van geallieerde bommenwerpers werden geconfronteerd met de ME262 straaljager, waren in het Britse luchtruim sinds juli 1944 incidenteel exemplaren van de Gloster Meteor te zien, toen nog bij wijze van test.

Alleen in Brits luchtruim

De Gloster Meteor was bedoeld als onderscheppingsjager en werd vooral gebruikt om Duitse V1's uit de lucht te schieten. Boven het vasteland werden de Meteors niet ingezet, om te voorkomen dat de toestellen en daarmee de techniek in vijandelijke handen zouden vallen.

Ook de Duitsers zetten om diezelfde reden hun ME 262's enkel in op het vasteland, maar omdat daar inmiddels de geallieerden vaste voet aan de grond hadden, kregen die zo nu en dan wel een ME262 in handen, aanvankelijk overigens in stukken en brokken als er een was neergehaald of gecrasht.

Ook in Nederlandse dienst

De Gloster Meteor werd na de Tweede Wereldoorlog onder meer gebruikt door de Nederlandse luchtmacht. Deze toestellen werden onder licentie gebouwd door Fokker. De Koninklijke luchtmacht verloor zowat de helft van deze toestellen door ongelukken.

