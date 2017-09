'Maartenschool speelde op de emotie en incasseerde onterecht honderdduizenden euro's'

UBBERGEN - De Sint Maartenschool in Ubbergen heeft jarenlang onterecht honderdduizenden euro's geïncasseerd die mede bedoeld waren voor passend onderwijs op andere scholen in de regio Nijmegen. Zonder te toetsen of het wel nodig was, is geld overgemaakt naar de school voor ondersteuning.

Dat zegt scheidend directeur ad interim Ria van der Heijden van het samenwerkingsverband Stromenland. De Sint Maartenschool, een basisschool voor speciaal onderwijs, moet fors reorganiseren. Op de begroting prijkt een structureel gat van 1,5 miljoen euro. Meer dan 54 medewerkers komen op straat te staan. De Sint Maartenschool zocht het afgelopen jaar veelvuldig de publiciteit met als boodschap: de geldkraan zou onterecht dicht gaan, ten koste van de gehandicapte kinderen.

De St. Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school telt zo'n 250 leerlingen die niet terecht kunnen in het regulier basisonderwijs. Vorig schooljaar traden ouders naar buiten en riepen staatssecretaris Sander Dekker op actie te ondernemen, omdat de zorg en onderwijs aan hun kinderen gevaar zou lopen. Hun acties leidden tot vragen in de Tweede Kamer

Tijd voor de waarheid

Lange tijd hield Van der Heijden haar mond. Nu haar afscheid nadert vindt ze het tijd dat de waarheid wordt verteld. 'De directie van de school heeft z'n kop in het zand gestoken en de wet Passend Onderwijs genegeerd. De directie heeft het er op laten aankomen. Blijkbaar in de veronderstelling dat het wel goed zou komen door het op de emotie te spelen', verzucht van der Heijden. Ze vond het pijnlijk dat het samenwerkingsverband telkens werd afgeschilderd als boeman. 'Alsof ons hart niet bij de kinderen ligt.'

kinderen niet getoetst

Oud-directeur Alinda Huistra (de voorganger van Van der Heijden, red.) ontkend dat er 'zomaar' geld is overgemaakt naar de Maartensschool. Het geld zou bestemd zijn voor zogenoemde 'residentieel geplaatste leerlingen'. Leerlingen die rechtstreeks vanuit de Maartenskliniek op de school zijn geplaatst. Het ministerie van Onderwijs had opdracht gegeven deze kinderen de 'hoogste bekostiging' te laten krijgen, zonder een toelaatbaarheidsverklaring. Met andere woorden: het zou niet nodig zijn om te toetsen of deze kinderen ook daadwerkelijk op speciaal onderwijs thuishoren en hoeveel ondersteuning ze nodig zouden hebben.

'Geen zin om terug te kijken'

Directeur Werner Willemsen van de koepel voor speciaal onderwijs in de regio Nijmegen waaronder de Maartenschool valt, beaamt het verhaal van Huistra. 'Ik heb geen zin meer om terug te kijken. Het dient geen nut. We zijn hard aan het werk om te zorgen voor een goede oplossing.' Volgens Willemsen valt zijn organisatie Punt Speciaal of de school niets te verwijten. 'Het werd pas anderhalf jaar geleden duidelijk wat de gevolgen waren van Passend Onderwijs voor de Maartenschool.' Het ministerie van Onderwijs denkt daar overigens anders over. Uit bestuurlijke verslagen die Omroep Gelderland na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) in handen kreeg, vindt het ministerie dat de koepel te laat heeft geschakeld. OC en W betaalt dan ook geen cent extra aan de school om de financiële problemen op te lossen.

Niet voorgesorteerd

Ook Van der Heijden vindt dat de school niet is voorgesorteerd op de Wet Passend Onderwijs en heeft zij ver boven haar stand geleefd. De Wet Passend Onderwijs is bedoeld om voor kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Als het mogelijk is met ondersteuning op de (reguliere)basisschool om de hoek. Daarnaast zijn budgetten voor zorg en onderwijs uit elkaar gehaald. Dat betekent dat de budgetten die het samenwerkingsverband krijgt alleen bedoeld zijn voor onderwijs. Voor zorg moeten ouders een beroep doen op de gemeente of de zorgverzekeraar. De wet ging na de nodige vertraging in 2013 in.

Tonnen naar Maartenschool

Bij haar aantreden als interim manager in 2015 vond Van der Heijden 100 zogenoemde toelatingsformulieren voor speciaal onderwijs op de Maartenschool in de kast die 'blind' waren getekend. Zo'n 21 duizend euro per kind werd voor twee jaar lang toegewezen. Nu blijkt dat driekwart van die 100 kinderen helemaal niet zoveel ondersteuning nodig heeft. 'Sterker nog: de meeste kinderen kunnen gewoon naar de basisschool om de hoek. Beter voor de ontwikkeling van het kind én veel goedkoper', vindt Van der Heijden. Het gevolg is dat er tonnen naar de Maartenschool zijn gegaan die bedoeld zijn voor de andere 33 duizend kinderen die onder het samenwerkingsverband vallen.

Minder luxe

Inmiddels is in samenspraak met de gemeenten, het samenwerkingsverband Stromenland, het speciaal onderwijs Punt Speciaal een plan van aanpak gemaakt. De bedoeling is dat de Maartenschool overeind blijft, maar kleiner en minder luxe. Een zorgcoördinator gaat ouders helpen de juiste zorg voor hun kind te verkrijgen. Voor de kinderen die niet mogen blijven op de Maartenschool, omdat ze geen of minder ondersteuning nodig hebben, wordt een goed alternatief gezocht. 'Geen enkel kind komt in de kou te staan.' Het samenwerkingsverband heeft voor deze oplossing wederom de portemonnee getrokken. Het komend schooljaar krijgt de Maartenschool drie ton extra en staat de gemeente Nijmegen voor nog es voor honderdduizend euro garant voor mogelijke kosten.

* Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.