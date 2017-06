Maasbommel mag zich weer Hanzestad noemen

MAASBOMMEL - Maasbommel mag zich officieel weer Hanzestad noemen. De stad in de gemeente West Maas en Waal behoorde in de 15e eeuw tot het verbond van steden waar veel werd gehandeld en wilde het predicaat opnieuw voeren.

De knoop werd afgelopen weekend doorgehakt op de Internationale Hanzedagen in Kampen, waar het zogenoemde 'Städtebund Die Hanse' aanwezig was. Die organisatie heeft Maasbommel toestemming gegeven om zich te profileren als Hanzestad.

De gemeente West Maas en Waal wil hiermee meer toeristen naar de stad trekken en het vroege verleden van de stad daarvoor gebruiken. Maar in tegenstelling tot andere Hanzesteden is in Maasbommel weinig meer te zien van het verleden. De komende tijd gaat de gemeente West Maas en Waal een plan opstellen hoe ze Maasbommel op de kaart gaan zetten als Hanzestad.

