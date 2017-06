'Celine Dion laat Gelderse wegen volstromen'

ARNHEM - Er wordt komend weekeinde extra drukte verwacht op de Gelderse wegen. Er zijn meerdere grote evenementen in onze provincie, waar veel publiek op af gaat komen.

Zangeres Celine Dion treedt vrijdagavond op in GelreDome in Arnhem. In Beuningen begint vrijdag popfestival Down The Rabbit Hole. Daarnaast wordt in Montferland op zaterdag en zondag het NK wielrennen gehouden.

Vertrek op tijd

Automobilisten wordt aangeraden op tijd van huis te vertrekken en dus rekening te houden met extra reistijd. De meeste (extra) vertraging wordt verwacht op de wegen rond Arnhem.