Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval bij Barneveld

BARNEVELD - Op de Achterveldseweg in Barneveld is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto tegen een boom botste. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur.

De vrouw was vanuit Achterveld onderweg naar Barneveld toen ze door een nog onbekende oorzaak op een boom botste. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwaar beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend, wel is het zeker dat de bestuurder niet had gedronken.