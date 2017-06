Beeldentuin van Kröller-Müller Museum wordt rijksmonument

OTTERLO - De beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo wordt een rijksmonument. Minister Jet Bussemaker van Cultuur komt dinsdag naar het museum voor de officiële erkenning.

De directeur van museum, Lisette Pelsers, ontvangt het rijksmonumentenbordje uit handen van de minister. Met een aantal kinderen zal Bussemaker een jonge zomereik planten.

De directie van het Krüller-Müller is blij met het nieuws. 'In de praktijk maakt het voor ons niet zoveel uit, omdat wij de beeldentuin al als een monument behandelden. Maar het is wel heel fijn dat het behoud voor de toekomst nu is gegarandeerd.'

Sinds 1961

De beeldentuin van het Kröller-Müller is de eerste museale beeldentuin van Nederland. De tuin werd ontworpen door landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer, in samenwerking met de toenmalige museumdirecteur Bram Hammacher. In 1961 werd de tuin voor publiek geopend.

Dat de beeldentuin een rijksmonument wordt is bijzonder, want rijksmonumenten worden in Nederland nog maar zelden aangewezen.