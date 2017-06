Vrouw uit Zaltbommel (51) overleden bij ongeval met brandweerauto

EPSE - Een vrouw van 51 jaar uit Zaltbommel is zondag om het leven gekomen bij het ongeval in Deventer, dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Een brandweerauto knalde vol op de zijkant van een auto.

De brandweerwagen was op weg naar een ongeluk bij Epse. Het ging echter mis op de Deventerweg bij Deventer ter hoogte van de oprit naar de A1.

Het ongeluk waarvoor de brandweerauto was uitgerukt, was zo'n 300 meter verderop gebeurd. Een auto kwam daar in de sloot terecht, nadat de bestuurder onwel was geraakt.

