Hond bijt schaap; gemeente sluit Galgenhei voor publiek

Foto: Wikimedia Commons

GROESBEEK - Een hond heeft het afgelopen weekend opnieuw een schaap gebeten in het natuurgebied De Galgenhei langs de Nieuweweg in Groesbeek. Onlangs werden diverse schapen aangevallen door honden. De gemeente is het zat en sluit het natuurgebied voor publiek.

Zo lang er schapen grazen is de Galgenhei afgesloten voor iedereen, dus ook voor wandelaars zonder een hond. De toegangspoorten van De Galgenhei zijn met kettingen afgesloten en de gemeente heeft bordjes opgehangen met de tekst: 'Dit gemeentelijk terrein is tijdelijk i.v.m. begrazing door schapen niet toegankelijk. Deze maatregel is ingesteld n.a.v. diverse bijtincidenten met loslopende honden'. De eigenaar van de hond heeft ingestemd met een schadevergoeding voor de schaapsherder.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden