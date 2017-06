Mysterieuze graancirkels in Lochem, boer Wim staat voor een raadsel

LOCHEM - Bij Wim Post aan de Kappellenweg in Lochem, buurtschap Nettelhorst, zijn graancirkels aangetroffen. In een gedeelte van zijn veld met zomertarwe zijn de cirkels te zien.

Wim merkte zelf de cirkels pas maandagochtend op terwijl zijn buren er zondagavond al druk mee waren. Buurman Freek van Asch fietste die avond een rondje toen hij vreemde vormen zag in het gewas.

Hij trommelde wat buren op en die wilden het bijzondere fenomeen van boven filmen. Via een bevriende hovenier regelden ze een hoogwerker en maakten ze foto's en filmpjes die op dit moment veel gedeeld worden op Facebook.

Buitenaards leven?

Niemand heeft iets gehoord of gezien. Het is nog niet bekend wie de graancirkels heeft gemaakt. 'Ik heb er geen verklaring voor, misschien is het een rotgeintje van iemand, ik weet het niet', zegt Wim. In buitenaards leven gelooft hij niet.

Wim zit nu wel met de gebakken peren: 'Daar gaat mijn tarwe.' Hij hoopt dat zijn gewas vanzelf herstelt en niet verloren is.

Belangstelling

Er is echter nog niet veel belangstelling voor het verschijnsel. 'Ze staan nog niet met rijen dik voor de deur', aldus Wim Post. En nu? Hij heeft geen idee. 'Ik ben eigenlijk helemaal niks van plan. Ik laat het gewas met rust zodat het kan herstellen.'