Organisator verboden Oktoberfest stapt naar de rechter

ARNHEM - Organisator Dennis Poland van het afgelaste Oktoberfest in Arnhem stapt naar de rechter.

'Dat zetten we door, 100 procent', zegt hij tegen Omroep Gelderland. Burgemeester Boele Staal van Arnhem weigerde in oktober vorig jaar een vergunning voor het evenement op 11 en 12 november op de Stadsblokken.

Staal besloot het evenement te verbieden, omdat eenzelfde feest in Alkmaar een jaar eerder uit de hand liep. Staal maakte zich daarom grote zorgen of de openbare orde wel gehandhaafd zou kunnen worden. Ook Groningen en Den Haag verboden de feesten.

De Algemene Bezwaarschriftencommissie van Arnhem oordeelde eind vorige maand dat Staal de vergunning terecht weigerde. Poland zegt dat hij dat advies met zijn advocaat nog niet heeft bekeken: 'Mijn advocaat is op vakantie.' Maar hij weet al wel dat er een rechtszaak komt. 'In alle drie steden.' Wanneer de rechtszaak in Arnhem dient, is nog niet bekend.

Gedupeerden

Honderden mensen hadden al een kaartje gekocht voor het evenement bij de Rijn. Een ticket kostte 25 euro. Poland zei eerder dat hij de gedupeerden wil compenseren, maar dat hij daar niet genoeg geld voor heeft.

Veel geld ging volgens hem naar leveranciers met wie hij al contracten was aangegaan. Poland wil daarom geld zien van de drie gemeenten waar hij een Oktoberfest wilde organiseren.

Zie ook: