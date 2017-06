Omroep Gelderland en REGIO8 genomineerd voor mediaprijs

Foto: REGIO8

ARNHEM - De samenwerking tussen Regionaal Mediacentrum REGIO8 en Omroep Gelderland is genomineerd voor een OLON Award. REGIO8 is ook in de race voor de titel 'Omroep van het Jaar'. OLON is de belangenvereniging van de lokale omroepen.

REGIO8 en Omroep Gelderland werken sinds september samen op het gebied van nieuws- en kennisuitwisseling. In de praktijk uit zich dat voornamelijk in het overnemen van elkaars nieuwsberichten en video's. Ook hebben de omroepen in december samen het afscheidsconcert van Bennie Jolink met de Pensionado’s geregistreerd. Omroep Gelderland won eerder al een ROOS Award voor de samenwerking met lokale en streekomroepen als REGIO8 en Gelre FM. REGIO8 is ook de genomineerd voor de titel 'Omroep van het Jaar 2017'. Voor het mediacentrum is het de tweede nominatie in de tweejarige geschiedenis van de omroep. De uitreiking van de twee mediaprijzen is op 9 september in Hilversum.



