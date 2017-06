Vrouw van fiets gesleurd en beroofd

EDE - Een 25-jarige vrouw uit Wageningen is in de nacht van zondag op maandag op brute wijze beroofd. Ze werd op de Edeseweg in Ede van haar fiets gesleurd, waarna de daders ervandoor gingen met haar tas.

Niet veel later werden op de Stationsweg drie mannen aangehouden. Het drietal, twee van 18 en een van 23 jaar oud uit Ede, werd herkend door agenten omdat de vrouw een goede beschrijving had gegeven van de daders. De drie verdachten zijn meegenomen naar het bureau.