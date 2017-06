Vrouw belaagd en toegetakeld na vrijgezellenfeest

PUTTEN - De 53-jarige Sandra uit Putten is zaterdagavond laat mishandeld door een man die haar van haar fiets had geduwd. Dat gebeurde op de Halvinkhuizerweg.

Tussen 01.00 uur en 01.30 uur fietste ze van ‘t Trefpunt naar de molen, na het vrijgezellenfeest van haar dochter.

De vrouw kan zich niet herinneren wat er na haar val is gebeurd. 'Toen ik viel ging het licht uit', vertelt Sandra, die helemaal ontdaan is van de gebeurtenis. 'Ik werd achtervolgd door een jongeman die op een gegeven moment naast mij kwam fietsen. De man bood mij een sigaret aan, die ik weigerde.' Daarop zou de man haar van haar fiets hebben geduwd.

Haar dochter heeft een oproep gedaan op Facebook:

Toen Sandra bijkwam, had ze pijn op verschillende plekken op haar lichaam. Op foto's die haar dochter op Facebook heeft geplaatst, is te zien dat de vrouw onder de blauwe plekken zit. 'Er moet meer gebeurd zijn dan alleen een val. Maar dat kan ik niet navertellen, omdat ik bewusteloos was', zegt Sandra.

Niet beroofd

De vrouw had een telefoon, een camera met verschillende lenzen en haar portemonnee bij zich. Toen ze bijkwam, had ze al deze spullen tot haar verbazing nog. 'Degene die mij heeft belaagd, heeft dat dus allemaal laten liggen.'

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.