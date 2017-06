Van waterzuivering naar natuurgebied met zeldzame planten

EDE - In Ede is het terrein van een waterzuiveringsinstallatie omgetoverd tot een uniek park. Het Kees van Lohuizenpark moet een voorbeeld worden voor andere terreinen, om de biodiversiteit in Nederland te vergroten.

Het park ligt naast een gebied waar water wordt gezuiverd. In 1995 werd de oude waterzuiveringsinstallatie op het terrein vervangen waardoor er 3,5 hectare terrein overbleef. Daar kon de natuur de afgelopen 20 jaar haar gang gaan.

Verslaggever Vera Eisink nam een kijkje in het park.

Dirk-Siert Schoonman van het waterschap legt uit waarom dit stukje terrein zo bijzonder is. 'We willen het stuk grond bewaren voor de toekomst, maar het heeft al twintig jaar geen functie. Een aantal biologen uit Wageningen hebben de afgelopen jaren vier keer onderzoek gedaan en gekeken wat voor een planten zich er hebben ontwikkeld.'

Rode lijstsoorten

Tot ieders verbazing zijn er in het park een hoop unieke plantsoorten voor teruggekomen. In het park groeien zelfs 'rode lijstsoorten', planten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen, zoals de kattendoorn en rond wintergroen.

Foto: Omroep Gelderland

Mogelijk 63 andere parken

Deze maandag krijgt Schoonman het rapport aangeboden van de Wageningse biologen die het park onderzochten. Ook gaat hij met de Edense wethouder Wilhelmien Vreugdehil in gesprek over 63 andere terreinen in Ede die deze functie kunnen krijgen.

Afgeschermd terrein

Natuurliefhebbers kunnen niet zomaar een wandeling maken in het unieke park. 'We staan op een waterzuivering, daarom is het terrein afgeschermd', legt Schoonman uit. 'Maar als enthousiastelingen er graag een wandeling willen maken, kan dat op afspraak en onder begeleiding', belooft hij.