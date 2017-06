En dat is vier: Arnhem verliest wéér een wethouder

12 mei 2014: het Arnhemse college wordt beëdigd. Van deze ploeg zijn er nog maar drie over. Foto: gemeente Arnhem

ARNHEM - De ChristenUnie is uit het Arnhemse college van burgemeester en wethouders gestapt. Het vertrouwen in de coalitiepartners SP en D66 is weg. Dat betekent einde verhaal voor CU-wethouder Anja Haga. Ze is de vierde wethouder in drie jaar tijd die het Arnhemse college voor gezien houdt. Een overzicht.

Mei 2015: Een jaar na zijn aantreden houdt D66'er Hans Giesing het voor gezien. Hij vindt de baan van wethouder nu niet passen in zijn levensfase, zegt hij. Giesing was verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, onderwijs en diversiteit. Daarnaast was hij coördinerend wethouder voor de binnenstad.

Ron König volgt hem in juli op.

Oktober 2015: GroenLinks-wethouder Henk Kok stopt ermee. Hij wil tijd vrijmaken om voor zijn zieke vrouw te zorgen. Ook kampt hij zelf met gezondheidsproblemen.

Kok was bijna zes jaar wethouder in Arnhem. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu, zorg & welzijn, wijkzaken en Stadsblokken-Meinerswijk.

Henk Kok. Foto: Omroep Gelderland

Enkele weken later stapt GroenLinks uit het college. Steen des aanstoots: woningbouw in het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Volgens GroenLinks willen de coalitiepartners D66, SP en CDA er veel meer woningen toestaan dan is afgesproken.

De ChristenUnie neemt een maand later de plaats in van GroenLinks. Anja Haga, fractievoorzitter in Provinciale Staten van Friesland, wordt wethouder.

Maart 2016: SP'er Alex Mink vertrekt. Hij geeft toe dat hij de gemeenteraad niet volledig heeft geïnformeerd.

Mink struikelt over het bestemmingsplan Fluvium, dat voorziet in een nieuwe woonwijk langs de Westervoortsedijk. Daar is ook een bedrijventerrein. Voor een van die bedrijven, puinbreker Van Houtum, zou de provincie in 2015 geen vergunning afgeven, hield Mink de Arnhemse raad destijds voor. Maar de SP'er wist toen al dat die vergunning er wél zou komen. Hij deelde die informatie niet met de gemeenteraad.

Alex Mink. Foto: Omroep Gelderland

Geert Ritsema volgt hem in juni op.

Juni 2017: De ChristenUnie stapt uit het college. De partij is het vertrouwen in de coalitiepartners D66 en SP kwijt. De samenwerking liep al langer stroef.

De discussie over de tippelzone is de druppel. Op initiatief van CU-wethouder Anja Haga kwam het college met het voorstel om de tippelzone per 1 januari 2018 te sluiten. De fracties van D66 en SP lieten weten dat ze dit niet steunen.Daarmee komt er na anderhalf jaar een eind aan het wethouderschap van Haga.

Anja Haga. Foto: Omroep Gelderland

