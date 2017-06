ChristenUnie stapt uit college Arnhem om tippelzone

ARNHEM - De ChristenUnie stapt per direct uit het college van de gemeente Arnhem. Het vertrouwen in coalitiepartners D66 en SP is weg, meldt de partij.

'Tot onze spijt blijkt de samenwerking keer op keer ver te zoeken,' zegt fractievoorzitter Addy Plieger. Volgens de christelijke partij was de discussie over de tippelzone de druppel. Vorige week kwam het college met een voorstel om de Arnhemse tippelzone per 1 januari 2018 te sluiten.

Hoewel D66 en de SP in het college zitten, was het voorstel tegen het zere been van de fracties van die partijen. De ChristenUnie zegt dat D66 en de SP alles over dat voorstel bij voorbaat blokkeren zonder te overleggen. 'Daar komt bij dat we geschoffeerd worden via de media', zegt de partij. 'Op deze manier kunnen we niet samenwerken.'

Zorg en duurzaamheid

De ChristenUnie kwam anderhalf jaar geleden in het college, nadat GroenLinks eruit was gestapt. Namens de ChristenUnie was Anja Haga wethouder, voor onder meer zorg en duurzaamheid.

Het college van D66, de SP en het CDA is de meerderheid in de gemeenteraad nu kwijt.

