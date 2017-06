Het wordt droog en heet; 'na 10 minuten in de zon ga je verbranden'

WAGENINGEN - Er komt maar geen eind aan het mooie weer in Gelderland. Wie wil voorkomen dat zijn gazon aan het eind van de zomer geelbruin is, kan vanavond maar beter de tuinsproeier aanzetten. Volgens MeteoGroup in Wageningen wordt het deze week droog en warm.

Het gaat vanochtend razendsnel met de temperatuur, zegt meteoroloog Reinout van den Born van MeteoGroup. Rond 6.45 uur was het in Deelen op de Veluwe al 19 graden. De temperatuur klimt uiteindelijk naar ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het kwik de 33 graden aantikken.

Voordeel voor zwangeren, ouderen en mensen die niet van plakkende spijkerbroeken houden: het wordt niet zo drukkend warm omdat er een lage luchtvochtigheid is. Maar aan de andere kant is er weinig verkoeling van de wind, want het waait nauwelijks.

Reinout van den Born op Radio Gelderland over het weer:

De zon is ook nog eens heel sterk, vertelt Van den Born. 'Het is zonkracht 8, je kunt niet langer dan 10 minuten in de zon zonder te verbranden.' De hoge temperaturen zijn deze week meer regel dan uitzondering. Vrijwel dagelijks is het boven de 25 graden, en donderdag zelfs boven de 30 graden. Dat is ook de ene dag dat er een buitje kan vallen, maar Van den Born verwacht er niet veel van.

Code oranje

Zondag werd door de brandweer in verband met de droogte code oranje afgekondigd. Dat betekent dat er een groot risico is op natuurbranden, die zich snel kunnen uitbreiden. De brandweer vliegt ook met een vliegtuigje boven de Veluwe en natuurgebieden in de Achterhoek om brandhaarden snel te ontdekken.

