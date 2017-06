Lek in waterleiding gevonden, iedereen heeft weer water

Voorzorgsmaatregelen bij basisschool de Wingerd in Bergharen - Foto: Omroep Gelderland

DRUTEN - In meerdere plaatsen in de gemeentes Wijchen, Druten en West Maas en Waal komt minder of geen water uit de kraan. 2000 huishoudens hebben daar last van, meldt waterleidingbedrijf Vitens. Rond 8.30 uur moeten de problemen zijn verholpen.

Het gaat om de plaatsen Afferden, Bergharen, Horssen, Deest, Winssen, Hernen, Batenburg, Appeltern, Leur en Wijchen. De storing werd volgens Vitens rond 3.30 uur gemeld. De oorzaak is een lek in een waterleiding in een maisveld, volgens het waterleidingbedrijf ergens tussen Leusden en Druten. Vitens laat rond 8:15 weten dat de problemen zijn opgelost, De lekkage werd aangetroffen buitenaf in een maïsveld, de druk in de leidingen zou met een kwartier hersteld moeten zijn . Vitens-woordvoerder Judith Zuijderhoudt vertelt over de waterproblemen: