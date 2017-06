EPE - De man van 81 uit Epe die werd vermist, is terecht.

Hij is maandagmorgen in goede gezondheid aangetroffen in de buurt van Meppel, meldt de politie.

De politie sloeg zondagavond alarm, nadat de man die middag was weggereden in zijn zilvergrijze Opel KARL. Een Burgernetbericht had niets opgeleverd.