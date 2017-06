Man van 81 uit Epe vermist

EPE - De politie is op zoek naar een vermiste man uit Epe. Het gaat om de 81-jarige Jack Meijer.

Volgens de politie is de man weggereden in zijn zilvergrijze Opel KARL. Het kenteken is NN-438-S.

De man is ongeveer 1 meter 75 lang, heeft grijs haar (kalend) en draagt een bril. Hij heeft een groen-wit poloshirt en een kaki broek aan. Bij vertrek had hij een witte pet op. Hij kan verward overkomen, zegt de politie.

Een Burgernetactie heeft niets opgeleverd. Wie de man heeft gezien, wordt gevraagd 0900-8844 te bellen. Er is ook een tipformulier.