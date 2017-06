Ramptoeristen bezorgen politie handenvol werk

Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

DOESBURG - De politie had zondagmiddag bij een ernstig ongeluk in Doesburg de handen vol aan omstanders die een foto of video wilden maken.

Terwijl het slachtoffer nog in de auto zat, zetten andere automobilisten rechtstreeks videobeelden door naar Facebook. Eén persoon maakte het zo bont dat een agent hem een laatste waarschuwing gaf. Als hij niet achteruit ging, zou hij worden aangehouden. Bij het ongeluk op de N317 viel een zwaargewonde. Een auto met diverse inzittenden kwam net na een rotonde op een vluchtheuvel terecht. De wagen kwam uiteindelijk tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Diverse omstanders lieten zich ook van hun goede kant zien. Ze hielpen inzittenden uit de auto, die op de zijkant lag, en verleenden eerste hulp. Zie ook: Automobilisten filmen ongeluk met mobieltje, politie deelt boetes uit

