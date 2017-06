Breng: 'Transgender verzon weigering door buschauffeurs'

NIJMEGEN - De vrouw uit Nijmegen die zei dat ze tot drie keer toe in de bus was geweigerd omdat ze transgender is, heeft dat verzonnen. Dat heeft ze volgens vervoerder Breng bekend.

De 19-jarige transgender zei dat buschauffeurs haar donderdag tot drie keer toe lieten staan. De chauffeurs zouden haar ernstig hebben beledigd. De transgender diende een klacht in bij vervoerder Breng.

Breng nam de zaak hoog op en stelde een onderzoek in. De vervoerder heeft de camerabeelden uitvoerig bekeken. De vrouw kwam één keer in beeld: toen ze met een bakje patat in de hand de bus in wilde stappen. 'In onze huisregels is opgenomen dat dit niet is toegestaan.' Volgens Breng heeft de chauffeur haar daar beleefd op gewezen.

Op de vele uren camerabeelden van diverse lijnnummers is verder geen enkel incident met de vrouw te vinden, zegt Breng. Toen Breng haar hiermee confronteerde, zei de vrouw dat ze het hele verhaal heeft verzonnen. Ze had hier geen verklaring voor.

'Bijzonder vervelend'

Breng noemt het 'bijzonder vervelend' dat de drie chauffeurs in diskrediet zijn gebracht. De vervoerder benadrukt dat zij het absoluut niet accepteert dat reizigers of andere medewerkers worden gediscrimineerd. 'De diversiteit binnen ons chauffeurskorps is groot.'

De vrouw was zondagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

